Lo que sigue para Deportivo Cali en la Copa Sudamericana

Fotografía: GETTY + OneFootball

Deportivo Cali continúa con presencia en competencia internacional a esta altura del año. Jugará los octavos de final ante otro rival que logró la clasificación de manera agónica: Vélez Sarsfield.

Al mismo tiempo que el cuadro verdiblanco jugó en su estadio la llave ante Millonarios en la que perdió 1-2 y luego superó por penaltis, Vélez Sarsfield jugó en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo ante Peñarol. Esa llave estaba igualada sin goles y para alcanzar el paso a la siguiente ronda, el elenco argentino necesitaba al menos un empate sin goles.

▶: De la Copa Sudamericana para David González por sus penaltis atajados a Millonarios

▶: ¿Y ese penalti, Santiago Montoya?

▶: Goles, resumen, resultado y penaltis en Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y Millonarios

Estuvo igualando pero 0-0 hasta el minuto 90+3. Eso no le servía. Necesitaba marcar y lo hizo de penalti en ese momento a través de una exquisita definición de Thiago Almada. ¡Y aun así no ganó el partido! Peñarol igualó al 90+6 con otro penalti. El que marcó en esta ocasión fue Cristian Rodríguez.

Hubo clasificación para Vélez Sarsfield, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, que ahora chocará con Deportivo Cali en busca del cupo en cuartos de final en los que el rival sería River Plate de Uruguay o el ganador de Sol de América (Paraguay) y Universidad Católica (Chile).

Por el lado de la llave en la que está Deportivo Cali, los clasificados que ya se conocen son Fénix (Uruguay), Lanús (Argentina), Bolívar (Bolivia) y River Plate (Uruguay). Están por definirse los clasificados de las llaves entre Independiente y Atlético Tucumán; y Sol de América (Paraguay) y Universidad Católica (Chile).

Por el otro lado de la competencia para llegar a la final, los equipos que ya están son Vasco da Gama (Brasil), Defensa y Justicia (Argentina), Unión La Calera (Chile) y Sport Huancayo (Perú). Se espera por los ganadores de Unión de Santa Fe vs. Emelec, Melgar vs. Bahía, Plaza Colonia vs. Junior de Barranquilla y Coquimbo Unido vs. Estudiantes de Mérida.

⚽️💪🏻 El gol de la clasificación a octavos de la CONMEBOL #Sudamericana en los pies de @thiagoalmada16.#JuegaVélez pic.twitter.com/7dic0DIUpt — Vélez Sarsfield (@Velez) November 5, 2020

Así va la Copa Sudamericana 2020