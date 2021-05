El compromiso entre Independiente Santa Fe vs. River Plate, por Copa Libertadores, fue reprogramado y ahora se jugará este jueves en el estadio Nueva Olla, de Paraguay.

Ante esto, el conjunto capitalino viajará hoy a territorito paraguayo, mientras que el ‘Millonario’ hará lo propio este mismo jueves, teniendo en cuenta la cercanía con ese país.

Antes de este compromiso, habló Marcelo Gallardo, DT del equipo argentino, y se refirió al problema que pasa en el mundo por la pandemia y las alteraciones de orden público en Colombia, siendo esta la razón del cambio de sede del partido por competencia internacional.

“A veces perdemos de vista, creemos que el fútbol está fuera de lo que pasa en el mundo entero y no estamos fuera, estamos dentro. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar, de opinar, de querer que todo debe funcionar”.

Y agregó: “No está funcionando nada bien en el mundo, ¿por qué el fútbol debería funcionar de maravilla? Tenemos que lidiar con todas estas situaciones, de si tenemos que viajar o no viajar, si vas o si te dejan entrar. No naturalicemos cosas que no son naturales”.

Cabe recordar que el día anterior, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, manifestó que “River es un equipo consentido por Conmebol” . Lo dijo por la sede que otorgó el ente rector para que se juegue el partido (Paraguay), sin dejarle tiempo al equipo colombiano para buscar una sede parecida a su localía (El Campín).

