“Lo de Mbappé al Real Madrid está hecho”

Desde Francia aseguran que el delantero del París Saint Germain ya decidió que el próximo paso de su carrera será llegar al Real Madrid.

Desde la semana pasada se viene hablando sobre el posible futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid, luego de que el técnico de Sevilla, Unai Emery, aseguró que el jugador de 21 años pensó en irse a ‘La Casa de Blanca’ mientras él estuvo como DT del PSG. Ahora el tema vuelva a salir a la luz luego de lo dicho por Adil Rami en los micrófonos de RMC Sport.

“¿Mbappé al Real Madrid? Creo que está hecho porque no avanzan las negociaciones por su renovación. Tengo la impresión de que le molesta hablar sobre la ampliación de su contrato. Y desde el momento en el que algo le molesta, no quiere saber nada más de ello”, aseguró el campeón del mundo en el medio francés.

🗣 “Je pense que c’est fait. On a l’impression que ça l’agace de parler de ça. Pour lui, il a déjà son futur tout tracé, et c’est triste pour les Parisiens et la L1.” ⚽📑 Pour Adil Rami, Kylian Mbappé a déjà pris sa décision, qui sera de quitter le PSG. #rmclive pic.twitter.com/919pRe5Sr6 — Top of the Foot (@topofthefoot) October 26, 2020

En París están haciendo todo lo posible para que el delantero renueve su contrato, pues es junto a Neymar el jugador más importante del proyecto. De acuerdo a medios internacionales, el director deportivo del PSG le ha propuesto a Mbappé que reciba un sueldo igual al de ‘Ney’, pero todavía no han dado respuesta a esto pensando en sus alternativas.

Mientras tanto en Real Madrid, están buscando un jugador que marque la diferencia para la próxima temporada, luego de que su máxima contratación de los últimos mercados, Eden Hazard, no ha dado los resultados esperados. Mbappé es prioridad para Florentino Pérez y si este no renueva en el PSG, no les quedará más opción que venderlo para que no se vaya gratis en el mercado de 2022.