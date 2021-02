Lo aprendió en Deportivo Cali y Agustín Palavecino ya lo aplica en River Plate

Ese par de años que estuvo Agustín Palavecino en Deportivo Cali le sirvieron para dar el salto a River Plate. Ya debutó. Ahora entrena para jugar más y en ese sentido, tiene enseñanzas recientes que le sirven para tener una rápida adaptación.

“Los primeros días en River sentí la gran diferencia en las prácticas, que son más intensas de las que tenía en Colombia. Pero en lo que refiere al tema de la presión, yo ya llegué con una idea similar: el profe Alfredo Arias en Deportivo Cali apostaba a la tenencia de juego y a la recuperación tras la pérdida, algo que acá se hace bien. Tiene el chip activado: cuando el rival recupera la pelota hay dos o tres que presionan”, dijo Palavecino en entrevista en el diario Olé.

Haciendo eso en Deportivo Cali potenció su juego. De ahí la convicción del DT Marcelo Gallardo de pedir su arribo. Para 2021 lo tuvo como Plan A. Insistió en tenerlo. Es un jugador que ya había visto desde que lo enfrentó cuando estaba en Platense. Después lo siguió en su paso por Colombia. A final de cuentas lo contactó directamente y lo convenció. Por eso la decisión de Agustín Palavecino de querer ir allá.

“Escuché todo lo que me dijo Marcelo Gallardo, terminé de hablar con él y enseguida hablé en Deportivo Cali y pedí por favor que me dejaran venir a River Plate (…). Yo miraba mucho a este River, a lo que juega. Por ahí lo veía lejano, pero cuando te llaman y te das cuenta de que la posibilidad está ahí, y que te digan que quieren que formes parte… Y si te quiere River, ¿cómo no vas a hacer fuerza para ir?”, terminó contando Palavecino, quien ya jugó su primer partido en el regreso al fútbol argentino.

Agustín Palavecino en la portada del Diario Olé