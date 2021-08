Lionel Messi entre lágrimas: “Siento tristeza de irme del club al que amo”

El día impensado llegó: Lionel Messi se despidió del Barcelona FC y se derrumbó. El argentino tuvo que reponerse de sus lágrimas para poder comenzar con la ceremonia, en la que estaban sus compañeros del equipo, su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos.

Cuando pudo recuperarse empezó con sus palabras, anticipando que era “el momento más difícil” de su carrera. “Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad”, expresó.

Luego, sin haber estado aún en otro lugar, se adelantó a futuro que tiene clarísimo: regresar. “Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos”, aseguró.

+ Totalmente oficial: Lionel Messi no seguirá ligado al FC Barcelona

Y comenzaron las menciones. “Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos. Crecí con los valores de este club y traté de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todos. Espero que eso quede de mí, a parte de la suerte que tuve de darle cosas al club. Pasé cosas hermosas y malas, pero todo me hizo crecer”, apuntó.

La Pulga, por supuesto, contó detalles del cierre del ciclo. “Yo había bajado mi ficha al 50% y después no se me pidió más nada. No es verdad que se me pidiera bajar un 30% más. Se hablan cosas que no son ciertas”, indicó.

Y ante todo lo que lo vincula con el PSG, respondió: “Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”, sin embargo, no descartó que sea “una posibilidad”.

El rosarino confesó que nunca lo pensó, que se lo imaginaba diferente. “Siento tristeza, mucha tristeza, porque me voy del club al que amo. No me lo esperaba”, dijo. Y continuó: “Extrañé mucho a los hinchas durante la pandemia, quería escuchar una última ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien, pero se dio así y quiero agradecer todo el cariño de estos años”.

Así se terminan 21 de glorias, por eso los 35 títulos estuvieron presentes en la sala de la conferencia de prensa. Todo tiene su final y el de Lionel Messi con el Barcelona FC llegó en un año en el que se rompieron hábitos y rutinas para su vida: ganó por fin un campeonato con la Selección Argentina y se irá de la institución que lo formó como futbolista. Ahora, a conquistar el planeta con otros colores. ¡Adéu!