Lionel Messi: Adéu Barça y Bonjour París. A La Pulga lo esperan este domingo en el PSG

Entre lágrimas, Lionel Messi se despidió del Barcelona FC. Pero como el fútbol y la vida continúan, los medios franceses aseguran que ya todo está listo para que se vista con los colores del Paris Saint Germain y que incluso, este mismo domingo lo esperan en la ciudad.

El portal L’Équipe informó que el argentino se practicaría los debidos exámenes médicos el lunes muy temprano en la mañana y después, le daría trámite a la firma y presentación oficial. La prensa argentina maneja la misma versión.

“Messi es jugador del PSG. Revisión médica esta noche o mañana por la mañana en París”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista gaucha Verónica Brunatti.

+ Lionel Messi entre lágrimas: “Siento tristeza de irme del club al que amo”

“Luego firmará su contrato con el club parisino hasta 2023 con opción de renovar por un año más por 35 millones por temporada”, agregó la comunicadora, lo que confirmaría que La Pulga cobrará la mitad de los 70 millones que le pagaron durante la última campaña en el cuadro catalán. Justamente, ese era el acuerdo al que había llegado con los directivos Azulgranas para alargar el vínculo por cinco años, pero por otras condiciones de LaLiga no se pudo.

Así que es un hecho que Mauricio Pochettino tendrá una plantilla de ensueño con un tridente ofensivo único: Messi, Neymar y Mbappé. Eso, sumado a los otros refuerzos que ya llegaron en días anteriores: Sergio Ramos y Donnarumma.

No obstante, el volante en su rueda de prensa de despedida advirtió que no tiene el tema confirmado. “El PSG es una posibilidad. Sinceramente, a día de hoy, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron. Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente”, dijo.