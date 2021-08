Lionel Messi a PSG: el trino que lo anuncia y la presentación en la Torre Eiffel

Khalifah Bin Hamad Al Thani, hermano del Emir de Qatar, anunció en su cuenta de Twitter que hay total acuerdo entre PSG y Lionel Messi. Informaciones periodísticas anuncian su presentación para el próximo martes.

Aunque no es un trino oficial del club, la relevancia que toma es el hecho de quién lo publicó y de hacerlo en la cuenta que tiene verificada en Twitter. Fue Khalifah Bin Hamad Al Thani el que lo anunció en diferentes idiomas. Sería la primera confirmación de una noticia de la que se habla en diversos medios de comunicación a nivel mundial.

Él publicó el siguiente mensaje: “Las negociaciones están concluidas oficialmente. Se anunciará más tarde”, escribió, junto con hashtags alusivos y una foto del astro usando la camiseta del club francés.

Al quedar desligado de FC Barcelona, la primera opción que tiene Lionel Messi para continuar su carrera es el paso a la Ligue 1 para jugar con PSG. El cuadro parisino, en cuyo mercado de fichajes no hay Fair Play Financiero en esta ocasión, apostará por él para sumarlo a un plantel en el que están Neymar Jr. Kylian Mbappe, Leandro Paredes, Ángel Di María.

En el día en que ha empezado a fortalecerse la opción de ese paso del argentino al cuadro francés, la información que se maneja al respecto es que desde PSG se ha reservado el icónico sitio de la capital francesa para darle una gran bienvenida el próximo martes.

Medios y periodistas europeos aseguran que la Pulga y el París Saint-Germain tienen todo resuelto para que rubricar un contrato que los una por dos temporadas con opción a una tercera.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021