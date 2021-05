Leandro Castellanos y las disculpas al hincha de Santa Fe

Luego de la histórica caída ante River Plate en Argentina, el arquero y capitán de Santa Fe decidió hablar y empezar disculpándose con los aficionados del cuadro bogotano.

Santa Fe cayó ante un equipo sin suplentes y con Enzo Pérez como arquero. De esa forma no solo protagonizó una caída histórica. Además cayó eliminado de la Copa Libertadores y quedó sin chances de ir a la Copa Sudamericana. Entonces cerró un semestre sin títulos, ya que también perdió en los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Con tal panorama, Leandro Castellanos eligió hablar de esta manera: “Lo primero es pedirle disculpas a la hinchada. No estuvimos a la altura, tenemos vergüenza y venimos a poner la cara. Nos faltó competir, faltó ímpetu. En el primer tiempo no estuvimos a la altura. Ellos se jugaron la vida y por eso convirtieron rápido. Ese envión anímico les ayudó”, fue lo primero que explicó en rueda de prensa.

Y agregó: “Nosotros equivocamos el camino desde el primer tiempo. Teníamos que competir de manera más aguerrida en el segundo tiempo. No nos alcanzaron los minutos, atacamos con ímpetu, no con claridad (…). No fue el Santa Fe que hemos trabajado durante casi dos años. No fuimos leales a nuestro ADN. En torneo internacional se juega a otro ritmo y estuvimos por debajo. Cuando reaccionamos la teníamos muy difícil”.