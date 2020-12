Las hijas de Maradona, el chat con los médicos y su molestia con Leopoldo Luque

Dalma, Gianinna y Jana Maradona declararon en la Fiscalía General y hablaron del estado en el cual vieron a su padre en los días previos a su deceso. Insisten que el responsable de cuidar la salud de Diego era Leopoldo Luque. Además se filtraron unos chats suyos con el entorno de salud que estaba a su lado.

Hay una causa por la muerte de Diego Maradona que está siendo investigada por la Justicia y que, se supo, incluye unos chats de un grupo de WhatsApp. En él participaron las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna; su hijo, Diego Jr; la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Las capturas de pantalla fueron reveladas por el programa Intrusos (América TV) y dejan ver la preocupación de Dalma por instalar a un médico clínico en el seguimiento de la salud de su padre. “Me acaba de contactar una persona que es la encargada de la internaciones domiciliarias que papá vomitó (comió camarones con ajo y brócoli) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo. Me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que era una decisión familiar! Por eso escribo. Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Que para eso estaría un médico clínico o por lo menos su médico que responde por él”, fue lo primero que escribió.

Luego, Agustina les consulta si tienen algún nombre para recomendar y ella propone una “colega amiga” que además es toxicóloga. “Fue una vez sola antes de la internación. ¿Quieren proponer alguno ustedes? ¿Cómo quieren hacer”. El psicólogo concluye diciendo: “Estoy hablando con Maxi (el cuñado de Morla). Me dijo que están viendo videos de Diego y que está muy bien. Que Diego reclama más privacidad solamente”.

Según dicho portal noticioso argentino, en las declaraciones de las tres hijas de Diego Maradona hubo un denominador común: el neurocirujano Leopoldo Luque. “Lo vimos muy hinchado. Nos llamó mucho la atención eso. Sobre todo la panza y los párpados”.

Luego estuvo la queja. Las 3 hablaron del post de la operación de hematoma subdural y aclararon que el equipo médico, con Leopoldo Luque como principal representante, les ofreció una internación voluntaria, una involuntaria o una domiciliaria. De las tres opciones, la última fue la elegida, aunque una de las mujeres aclaró: “Nos prometieron internación domiciliaria pero eso no lo era”.

Finalmente y según Infobae, en los últimos días de Diego Maradona, en el mencionado grupo de WhatsApp, una conversación que dejó expuesta la influencia de Luque sobre Maradona: alguien preguntó si le podían cortar las uñas al campeón del mundo y fue el neurocirujano quien dio el visto bueno final para que lo hagan.

