La situación personal por la que atraviesa Carlo Ancelotti

Los medios de comunicación ingleses informaron que el entrenador del Everton FC, Carlo Ancelotti, fue víctima de un robo en su lugar de residencia, ubicada en Inglaterra. Los asaltantes entraron a las inmediaciones con pasamontañas, pero no usaron armas. Así lo explicó la policía de Merseyside.

Aunque el técnico italiano no se encontraba dentro de la casa en el momento del suceso, sí estaba una de sus hijas, quien se topó de frente con los delincuentes. No obstante, las autoridades confirmaron que no se presentó ningún herido.

Actualmente, la justicia inglesa se encuentra adelantando las debidas investigaciones, usando las diferentes imágenes que pudieron reunir de las cámaras de seguridad. Adicionalmente, solicitaron que se presentaran personas que hayan visto algo para que declaren como testigos, pues necesitan detalles sobre la ropa y demás características físicas de los victimarios.

“Los ladrones, que describieron como vestidos con ropa impermeable negra y pasamontañas negros, salieron corriendo de la casa y se escaparon después de ser descubiertos por la hija de Carlo Ancelotti. Sin embargo, se llevaron una caja fuerte”, relató el portal Daily Mail.

Carlo Ancelotti atraviesa por una buena racha desde lo deportivo, ya que en su dirección técnica con el Everton FC ha logrado buenos resultados en la temporada. En la actualidad, el cuadro de James Rodríguez y Yerry Mina ocupa la séptima posición de la tabla en la Premier League, con 37 puntos. Este sábado disputará el duelo de la jornada 24 del torneo contra el Fulham en el estadio Goodison Park, a las 2:00 de la tarde.