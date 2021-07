La opción que le ofrecen a Queiroz para que (otra vez) intente llegar a Catar 2022. ¿Qué falta?

Carlos Queiroz empezó a intentarlo con la Selección Colombia y esa opción se terminó al cuarto partido. Está libre hace 9 meses y es la selección de Irak la que le ha ofrecido tener un nuevo intento.

Actualmente Queiroz está en su natal Mozambique. Los reportes de prensa alrededor del entrenador es que está al frente de una situación personal que tiene que ver con la salud de su padre. Y mientras se encarga de eso, ha recibido una oferta para volver a dirigir. Hace 9 meses que salió de la Selección Colombia y desde ese momento se ha mantenido inactivo.

La propuesta es de Irak. Es un contrato por un año (aproximadamente $ 1,75 millones) y está pendiente de su aprobación. Por ahora los iraquíes están a la espera de una respuesta de su parte para hacer algún anuncio oficial. Quieren contar con él, se lo han hecho saber y ya se lo propusieron. La oferta existe, es formal y está a la espera de una resolución de parte del DT que en el territorio asiático ya dirigió a Irán.

Actualmente Irak tiene como seleccionador al esloveno Srecko Katanec, quien se ha encargado del equipo desde el 2018. Buscan un cambio para finalmente regresar a una Copa del Mundo, ya que no clasifican desde México 1986. Y ahora ante la opción de contar con Carlos Queiroz, han decidido ir por él. Están intentando convencerlo.

Irak está en el camino hacia Catar 2022. Ya superó la primera ronda y está en la última fase, haciendo parte del Grupo A junto a Irán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Siria y Líbano. Hay que recordar que los dos primeros van directamente al Mundial y el tercero debe jugar un repechaje. Los partidos empiezan en septiembre.

Queiroz is in Mozambique, a formal 1-yr contract (approx. $1.75m) was sent pending final approval, a German and Colombian coach wait on the "negotiating line."

The only thing left is for the Portuguese coach to make his decision and for an official announcement to be made. 🇵🇹🇩🇪🇨🇴 pic.twitter.com/bmQvseXHNT

— Hassanin Mubarak (@hassaninmubarak) July 22, 2021