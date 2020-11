La nueva maravilla de Zlatan con AC Milan

El líder de la Serie A 2020-21 es AC Milan y en eso mucho tiene que ver Zlatan Ibrahimovic. El sueco, a los 39 años, hace goles importantes. Marcó de chilena para ganarle a Udinese y es el máximo anotador del certamen.

A los 83 minutos de la visita de AC Milan a Udinese, el partido estaba igualado 1-1. Marcaron Franck Kessie para el cuadro rossoneri y Rodrigo De Paul para el local. Faltaba lo mejor del compromiso. Y, claro, es que si Zlatan Ibrahimovic está en cancha hay que esperar algo importante.

Ya había hecho la asistencia en el gol de AC Milan pero eso no le basta. Fue por su gol. ¡Y lo hizo de chilena! Golazo a los 83 minutos para darle el triunfo al equipo que dirige Stefano Pioli. Con ese llegaron a 16 puntos en 6 jornadas. Están primeros en la tabla, superando en 4 unidades a Atalanta.

Zlatan Ibrahimovic, por su parte, alcanzó la cima de la tabla de goleadores. Llegó a 7 anotaciones en los 4 compromisos que disputó. Se los hizo a Bologna (2), Inter de Milán (2), AS Roma (2) y Udinese. Supera a Romelu Lukaku, Giovanni Simeone, Andrea Belotti y Francesco Caputo, todos ellos con 5 dianas en esa tabla.

Zlatan Ibrahimovic tras nuevo triunfo con AC Milan

“Somos el equipo más joven de Europa. Me hacen sentir joven, los chicos tienen muchísimas ganas, nunca están satisfechos. La presión la tengo yo y me gusta, ellos no tienen que sentirla. Ellos solo tienen que trabajar y creer, el resto lo hago yo”, dijo el futbolista de 39 años con registros impresionantes.

Desde que volvió a AC Milan, el sueco suma 22 partidos, 17 goles y 6 asistencias. Impresionante. Va por más con un equipo que está de regreso a las posiciones importantes de la tabla en la Serie A. Competencia bastante relevante para Juventus, el campeón vigente y que tiene en sus filas a Cristiano Ronaldo.

Tabla de posiciones en la Serie A 2020-21