¡La mordida de Rudiger a Pogba en la Eurocopa!

Increíble situación se vivió en el partido entre Francia y Alemania de la Eurocopa. ¡Antonio Rudiger terminó mordiendo a Paul Pogba por la espalda!

Se dio en el cierre del primer tiempo. ¡Algo totalmente inesperado! Fue en una acción en la que Benjamin Pavard realizaría un saque lateral. Corría el minuto 43. Mientras eso pasaba en un costado de la cancha, en el área hubo forcejeo entre Rudiger y Pogba.

Entonces, antes de que el juego se reanude con la pelota ingresando a la cancha, pudo verse cómo el francés se separó de la marca del alemán y se quejó. La jugada siguió y cobraron fuera de lugar. Para ese momento no se entendía muy bien por qué el enojo de Pogba. ¿Qué había pasado realmente en dicha acción?

Luego, en la repetición de la acción que dio la transmisión oficial del juego, se vio claramente la mordida. Pareció leve pero causó un gran malestar en el futbolista de Manchester United, Campeón del Mundo con su Selección. Se trató de algo inesperado e ilegal en el juego que esta vez no tuvo consecuencias.

El VAR no intervino. ¡Y podía hacerlo! Al parecer quienes estaban a cargo consideraron que la acción no merecía un castigo. En caso de hacerlo, seguramente Rudiger debía ser expulsado. Acá no pasó nada, es decir, todo lo contrario a lo que se dio en la Copa del Mundo 2014 cuando Luis Suárez protagonizó una acción similar ante Giorgio Chiellini.