La delicada enfermedad del DT de David Ospina en Napoli

Más de uno se ha preguntado por qué Gennaro Gattuso empezó a dirigir con un parche en su ojo derecho. El DT que tiene David Ospina en Napoli lo reveló y tiene que ver con una delicada enfermedad:

Gennaro Gattuso sufre una miastenia ocular desde hace 10 años, pero en las últimas semanas empeoró: “Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, contó el DT en entrevista con los medios de comunicación deportivos que informan de la actualidad del Napoli.

Lo hizo tras el partido que terminó 1-1 ante Torino (David Ospina fue suplente). “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará”, contó Gennaro Gattuso.

La miastenia ocular es una enfermedad neuromuscular que en casos extremos puede llevar a la muerte. De ser detectada a tiempo cuenta con medicación que permite ser tratada. “No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida, y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”.

Gennaro Gattuso y su mensaje a los jóvenes

Tras contar lo que le está pasando, el Campeón del Mundo en 2006 e histórico futbolista de AC Milan, quiso dirigirse a las nuevas generaciones: “Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.

Sigue dirigiendo. Hace un gran esfuerzo para conseguirlo, al frente del equipo en el que tiene a David Ospina y cuya acción volverá el 3 de enero cuando visiten al Cagliari. Allí el DT quizá vuelva a dirigir con el parche en el ojo. Más allá de lo que está pasando, elige estar en el campo junto a sus futbolistas. Crack.

