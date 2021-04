La curiosa historia entre Cristian Báez, Alexandre Guimaraes y Atlético Nacional

Entrando en el detalle del partido que Atlético Nacional perdió ante Libertad en Paraguay, se encuentra una imagen que no pasó inadvertida: el abrazo entre Cristian Báez y Alexandre Guimaraes antes de empezar el compromiso.

Ver el gesto de amistad entre ambos sorprendió. Se trata de un futbolista y un entrenador que no tienen relación alguna que se refiera al pasado de ambos. Es decir, Alexandre Guimaraes nunca dirigió a Cristian Báez… ¡pero sí quiso dirigirlo! Y la idea era hacerlo en Atlético Nacional, casualmente.

▶: Daniel Bocanegra, clave en el gol de Libertad a Atlético Nacional

▶: La atajada de Aldair Quintana que se festeja como un gol de Atlético Nacional

▶: Guimaraes tras la derrota de Atlético Nacional en Paraguay: “Estamos completamente vivos”

Así lo contó el zaguero paraguayo de 30 años que fue el autor del gol del 1-0 en el partido entre Libertad y Atlético Nacional. En entrevista con Fede Villalba en la prensa paraguaya (Radio La Unión), respondió así: “No coincidí nunca con el DT de Atlético Nacional, Alexandre Guimaraes. Fui a saludarlo porque cuando terminaba mi contrato con el Club Guaraní él me quiso llevar y por una cuestión dirigencial no se dio”.

Lo que él cita se refiere al final de 2020. En ese entonces el defensor terminó contrato con el Club Guaraní. La idea de Alexandre Guimaraes era ficharlo para el puesto que terminó siendo para el argentino Emmanuel Olivera. Y como lo relató el mismo Cristian Báez, en el cuadro paraguayo se lo impidieron.

Cuando finalmente se decidieron a negociar por él, fue el Club Libertad el que lo fichó. Con ellos tiene contrato por un par de años. Alexandre Guimaraes no logró tenerlo de su lado y ahora al enfrentarlo, no solo lo saludó, sino que lo sufrió.

"No coincidí nunca con el DT de Atlético Nacional (Alexandre Guimaraes). Fui a saludarlo porque cuando terminaba mi contrato con Guaraní me quiso llevar y por una cuestión dirigencial no se dio", Javier Báez a @UnionFC800 pic.twitter.com/7LokE2cWSx

— Fede Villalba (@villalbafede) April 8, 2021