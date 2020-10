La campaña para prevenir el Covid-19: “Tú no eres Zlatan”

El delantero del AC Milán protagoniza una campaña para prevenir el contagio de Covid-19 luego de superarlo, siendo muy fiel a su estilo.

Zlatan Ibrahimovic, viene siendo uno de los jugadores más importantes en el buen arranque de temporada que está teniendo el AC Milán, a pesar de que fue una baja obligatoria durante varios partidos luego que se conociera que estaba contagiado de Covid-19. El sueco estuvo aislado en su domicilio y una vez recuperado, está de vuelta con el equipo ‘rossonero’.

Ahora, aprovechando que un jugador que tiene tanto ruido mediático como él, fue contagiado y superó con éxito esta enfermedad respiratoria, en Italia aprovecharon para realizar una campaña donde él diera el mensaje y concientizará al ciudadano promedio para que no baje la guardia ante esta pandemia.

“El virus me ha desafiado y yo he ganado, pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas; distanciamiento y mascarilla, siempre. Vamos a ganar“, dijo el delantero de 39 años, quien dando ejemplo se puso el tapabocas para cerrar la idea.

‘Ibra’ regresó a la Serie A a comienzos de este año, luego de su paso por el LA Galaxy en la MLS, siendo uno de los pocos jugadores que se da el ‘lujo’ de volver a los escenarios europeos más importantes tras pasar por el balompié estadounidense. Con él, el AC Milán es el líder de la Serie A al comienzo de la temporada y se espera que este equipo pueda mantenerse y volver a ser lo que fue hace algunos años.