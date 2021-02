Los récords de Mbappé en el Camp Nou ante el Barcelona

Partido consagratorio de Kylian Mbappé en el Camp Nou. Fue si primera visita al estadio del FC Barcelona y lo cerró con una tripleta. El atacante de 22 años, Campeón del Mundo, dio una exhibición.

Kylian Mbappé marcó 3 de los 4 goles con los que PSG ganó 1-4 en la ida de los octavos de final. ¡Partidazo! El francés marcó el primero, segundo y cuarto gol del triunfo. El otro fue de Moise Kean, en un juego que había empezado ganando el local con tanto de Lionel Messi de penalti. Todo se volteó y fue gracias al hombre de la noche con una magistral actuación.

-Es el primer futbolista que le marca dos o más goles al Barcelona en el Camp Nou por Fase KO de Champions League.

-Ganó el Premio MVP y se llevó el balón del juego.

-Es el primero en los últimos26 años que le anota una tripleta al Barcelona en el Camp Nou. El último había sido Diego Forlán (2005 con Villarreal por LaLiga).

-Por Champions League, solo Andriy Shevchenko y Kylian Mbappé le han anotado 3 goles al Barcelona en su estadio. El francés repitió la hazaña del ucraniano después de 24 años.

-Mbappé es el primer futbolista que le hace 3 goles al Barcelona con Lionel Messi en el Camp Nou.

-Kylian ya es el tercer goleador histórico de PSG. ¡Tiene 109 goles en el club! Solamente lo superan Édinson Cavani (200) y Zlatan Ibrahimovic (156).

Kylyan Mbappé, atacante de 22 años que en su palmarés ya tiene la Copa del Mundo, además de 4 ligas de Francia, 2 Copas, 2 Copas de la Liga y 2 Trofeos de Campeones, está jugando una nueva edición de la Champions League, que es uno de los trofeos que le faltan. En la campaña anterior jugó la final. En la actual está compitiendo en octavos de final. Ya suma 5 goles en 6 partidos.

🥇 Hat-trick hero Kylian Mbappé takes the prize after THAT devastating display in Barcelona ⚽️⚽️⚽️ #UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/ngFqYSgvTu

⚽️1⃣1⃣1⃣ Kylian Mbappé

🔴🔵 Only Edinson Cavani (200) and Zlatan Ibrahimović (156) have scored more goals for Paris than @KMbappe 👏#UCL https://t.co/WZbut2fiYv pic.twitter.com/gvqrY4xy92

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021