Junior tendrá tres bajas importantes para enfrentar a River Plate en Copa Libertadores

Junior FC enfrentará este miércoles a River Plate en el estadio Romelio Martínez (Barranquilla) por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

El Tiburón solo ha sumado dos puntos en sus tres primeras salidas y es colero del Grupo D. Ahora, ante el ‘Millonario’, tendrá que sumar de a tres para seguir con vida y soñar con la clasificación a octavos de final del torneo continental.

No obstante, no son buenas las noticias para el equipo barranquillero de cara al compromiso internacional. El propio Amaranto Perea, DT de Junior FC, confirmó para ‘Habla Deportes’ la baja de tres jugadores importantes para su andamiaje.

El primer ausente es Teófilo Gutiérrez, quien a pesar de que ya realiza trabajo de campo, no está 100% recuperado de la lesión que lo aqueja en el tendón de Aquiles. Cabe recordar que ‘Teo’ no juega desde el pasado 11 de abril y no ha podido sumar ni un minuto en la Libertadores.

Asimismo, tampoco será de la partida Germán Mera, zaguero central que presentó un esguince en su tobillo izquierdo en el duelo contra Santa Fe en la primera jornada de la Copa. La tercera baja será la del argentino Fabián Fabián Sambueza, quien sumará su cuarto partido consecutivo siendo ausencia en el Tiburón.