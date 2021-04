Juan Cruz Real responde a los rumores de su salida de América y dijo: “Con un punto en Brasil no quedo contento”

Ad portas de la visita de América de Cali a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, el DT Juan Cruz Real atendió una rueda de prensa luego de las dos recientes caídas del equipo que han despertado rumores de su salida.

Al respecto le hablaron, tras las caídas del equipo en condición de local ante Cerro Porteño (0-2) y Millonarios (1-2). El argentino fue contundente en su respuesta: “La verdad es que no me fijo en lo que se dice o se deja de decir. Aspiramos a hacer un buen partido”. Punto. Juan Cruz Real está enfocado en lo que debe hacer, ya que el equipo se mantiene en competencia en dos frentes.

Por los recientes resultados, su margen de error es mínimo. En la Liga BetPlay necesita una remontada para llegar a la semifinal. Y en la Copa Libertadores, buscará en condición de visitante los puntos que ya dejó de sumar en condición de local. El primer reto para eso está en Brasil en donde enfrentará a Atlético Mineiro.

“El ánimo mío y el del plantel es muy bueno. Es imposible no sentirse así cuando estamos en un torneo internacional que pocos pueden jugar (…). América de Cali es un equipo que tiene una idea clara de juego. Tenemos elaboración, pero no hemos tenido la eficacia que necesitamos”, aseguró. Eso es lo que buscarán en el juego en Brasil.

Por eso Juan Cruz Real agregó: “Hoy decir que con un punto me quedo contento, no. Nosotros vamos a buscar ganar el partido y nos esforzaremos para que eso suceda (…). Sabemos en qué equipo estamos. Me enfoco en la competencia para poder actuar a la altura, no me pongo a fijarme en lo que dicen o dejan de decir, estoy tranquilo y enfocado en buscar el resultado”.

Dicho duelo entre Atlético Mineiro y América de Cali es válido por la Fecha 2 de la fase de grupos. Se disputará el martes 27 de abril a las 5:15 p.m. en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.