¡José Mourinho regresa al fútbol italiano!

El entrenador portugués José Mourinho, quien hace menos de un mes fue cesado del Tottenham, ya tiene nuevo equipo. Ha sido confirmado como DT de la Roma.

Regresa al fútbol de Italia, donde dejó una gran huella, cuando estuvo al mando del Inter Milán durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010. Allí ganó dos títulos de Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa y la UEFA Champions League.

Desde entonces, Mourinho siempre dejó entrever alguna opción de volver a dirigir en ese país, pero lo que sorprende ahora es que se haya dado su regreso a otro club, rival del Inter. La Roma agitó el mercado de contrataciones con este fichaje.

No se pensaba que tan pronto se iba a tener alguna razón sobre el camino que seguiría Mourinho como entrenador. Su salida del Tottenham se dio en medio de rumores que vertían acerca de posibles confrontaciones internas.

“La Roma se complace en anunciar que José Mourinho será el nuevo director técnico del primer equipo a partir de la temporada 2021-22”, dice el anuncio oficial del club en sus redes sociales. Reemplaza en el cargo a un compatriota suyo, Paulo Fonseca, quien sigue en el puesto hasta el final del actual curso.

“Esta aspiración y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada. Al mismo tiempo, deseo mucha suerte a Paulo Fonseca y pido a los medios que entiendan que solo haré declaraciones en su momento”, es la única declaración del entrenador, divulgada en la web oficial del equipo italiano.