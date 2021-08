José Mourinho como un papá en la Roma: no soporta el videojuego Fortnite y la adicción de sus jugadores

A José Mourinho le queda imposible ser frentero con lo que piensa y siempre ha sido fiel a ese estilo. Ahora que dirige a la AS Roma ha demostrado el mismo carácter que ha tenido en clubes anteriores como el Real Madrid o el Chelsea, entre otros. Recientemente, el club italiano le realizó una entrevista para sus comunicaciones y el DT expresó algo que lo tiene bastante molesto.

La institución le hizo algunas preguntas aleatorias y allí apareció el famoso videojuego Fortnite, el cual se ha convertido en la obsesión de muchos niños y jóvenes al rededor del mundo. Si bien es sabido que los futbolistas por lo general dedican sus momentos libres de las concentraciones jugando con este tipo de consolas, al parecer los del conjunto romano están adictos.

El estratega calificó el juego con fuertes palabras y reveló que sus pupilos se quedan una cantidad de tiempo exagerado en frente del televisor realizando dicha actividad. “Es una pesadilla. Los jugadores se pasan horas jugando a esa mierda. Están despiertos toda la noche por eso“, aseveró cuando lo indagaron sobre el tema.

Y es que seguramente al entrenador le preocupa que los suyos por andar trasnochando con el Play Station, comiencen a tener falencias dentro de la cancha. Lo cierto es que Fortnite se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Van a tener que restringirles el uso como lo hacen los padres con sus hijos?

