¿Jersson González puede dirigir a América de Cali en la Libertadores?

A tres días del partido de América de Cali en Venezuela ante Deportivo La Guaira por la Conmebol Libertadores, el equipo escarlata no confirma al DT en propiedad que reemplazará a Juan Cruz Real.

Jersson González lo hizo en el juego de la Liga BetPlay ante Millonarios y ahora viene un reto internacional, para el cual rige un reglamento distinto. Recordemos que en junio de 2020, cuando Alexandre Guimaraes salió del equipo y todavía se tenían retos en la Libertadores, el presidente del equipo habló del porqué se descartaba la opción de tener a Jersson al mando.

“Infortunadamente él no tiene la Licencia Conmebol Pro que es necesaria para dirigir en la Copa Libertadores. Sobre eso, nosotros no podemos contratar un DT para el torneo local y otro para la Copa. Por eso consideramos que Jersson González no puede ser una opción ahora. Eso sí, claramente es el DT que nosotros queremos que haga carrera acá, no solo por ser exjugador y americano 100%, sino porque consideramos que como técnico tiene mucha valía”, concluyó Mauricio Romero en entrevista en Zona Libre de Humo Radio.

Pasó casi un año de aquella vez y la situación se repite. Sin Juan Cruz Real, ¿quién dirige al equipo en la Copa Libertadores? ¡Pues esta vez sí puede ser Jersson! Fue lo que dijo el presidente, nuevamente en el mismo medio de comunicación: “Tanto Jersson González como Andrés Usme no tendrían problema para dirigir Libertadores. Ambos cumplen con el 60% de licenciamiento PRO que exige Conmebol para dirigir”.

Siendo así, América de Cali ya hizo el trámite de la inscripción de Jersson González ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. Él está realizando los últimos estudios para obtener el total de la licencia. Con lo que tiene hasta ahora, se le otorgará un permiso de Conmebol para que pueda estar, en este caso en Venezuela dirigiendo frente a Deportivo La Guaira.