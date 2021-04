Jarlan Barrera, golpe y gol para Atlético Nacional en Uruguay

El primer tanto del partido entre el Club Nacional y Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2021 lo marcó Jarlan Barrera, dejándolo todo. Para golpear el balón con la cabeza y enviarlo al fondo del arco, no le importó recibir un golpe.

Fue en una acción en la que participó todo el tridente de ataque de Atlético Nacional. Hubo un centro de Andrés Andrade buscando a Jéfferson Duque. El goleador no pudo tener contacto con la pelota, fue por ella y envió un centro al que llegó Jarlan Barrera para anotar. Terminó haciéndose daño al golpearse con un rival.

No importó. Así puso el cuerpo, tuvo contacto con la pelota y supo vencer el arco defendido por Guillermo Centurión. No pudo ni festejar. Tras marcar intentó hacerlo y terminó cayendo al suelo. Eso sí, no necesitó atención médica. Se tomó unos segundos para recuperarse por sí solo. Luego se levantó y sí tuvo su habitual celebración frente a la cámara.

Para Jarlan Barrera fue su cuarto gol en la actual edición de la Copa Libertadores. Anteriormente les había anotado al Club Guaraní (2 en 2 partidos) y al Club Libertad. Además llegó a 10 anotaciones en 23 juegos de la temporada.

El gol de Jarlan Barrera con Atlético Nacional en Uruguay