Jarlan Barrera, el doblete, su récord personal y lo que dijo del 4-4 de Atlético Nacional

Otra vez Jarlan Barrera jugó un destacadísimo partido con Atlético Nacional. Marcó un doblete en Uruguay para el 4-4 con el Club Nacional por Copa Libertadores y por primera vez en su carrera llegó a 11 goles en un mismo año.

Con la camiseta de Atlético Nacional ya suma esa cantidad. Tiene 6 en 17 juegos de la Liga BetPlay y 5 en 6 de la Copa Libertadores. ¡Impresionante! En lo que va del certamen internacional les anotó al Club Guaraní (2), Libertad y el Club Nacional de Football (2). Es el goleador del cuadro verdolaga en lo que va del certamen.

De paso y desde ya impuso un récord para su carrera. Con esos goles en Uruguay ya superó su año con más anotaciones. Ese había sido el 2017 en el que marcó 9 con la camiseta de Junior entre Liga y Copa. Ahora ese registró fue superado… ¡desde abril! Sin duda el mediocampista de 25 años pasa por un gran momento que lo lleva a destacarse también a nivel internacional.

Tras su doblete en Uruguay atendió una entrevista en la que dijo: “Hoy reaccionamos bien a pesar de que íbamos 2 goles abajo y logramos el empate. Nosotros vinimos con la idea de los 3 puntos. Es lo que nos caracteriza. Sin embargo, creo que es importante sumar”, destacó luego de marcar el primero y el cuarto gol de Atlético Nacional en el compromiso.

Y agregó: “Es difícil sacar conclusiones. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Siempre tuvimos la mentalidad de buscar el resultado y creo que leímos bien el partido. Destaco la entrega, que no se rindió nunca el equipo ante un rival muy complicado en su casa. Hay que corregir errores en los goles que nos hicieron (…). Contra Argentinos Juniors si no es igual, va a ser parecido porque tienen la garra parecida y siempre pensar en buscar los tres puntos. Tenemos que hacer respetar nuestra casa”.

🇨🇴⚽⏱ Jarlan Barrera applied the finish for a dramatic late @NacionalOficial equalizer to make it 4-4! pic.twitter.com/cPNtAeH3BU

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) April 29, 2021