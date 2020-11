James se quedó sin su mejor socio en el Everton

Este fin de semana, James Rodríguez y el Everton volverán a la acción frente al Leeds United, pero tendrán que hacerlo sin el defensor Lucas Digne.

A pesar de que el Everton no tuvo actividad entre semana al no estar clasificados a competencias europeas, el equipo sufrió una baja en los entrenamientos. Lastimosamente para ellos, fue uno de los jugadores más importantes de la temporada, el lateral izquierdo Lucas Digne, quien estará por fuera de las canchas entre 2 y 3 meses, dependiendo de su evolución.

A través de un comunicado oficial, el equipo de Liverpool dio a conocer el diagnóstico del francés, comunicando que tendrá que pasar por el quirófano. “Digne ha sufrido una lesión en el ligamento del tobillo. Se lesionó durante la última sesión de entrenamientos. Será operado el lunes antes de comenzar con su rehabilitación bajo el cuidado del personal médico del club”.

🤕 | We can confirm Lucas Digne has suffered an ankle ligament injury.

Speedy recovery, Lucas! 💙 #EFC

— Everton (@Everton) November 26, 2020