Getty + One Fotball

El Everton de James Rodríguez se medirá mañana al Burnley por la fecha 11 de la Premier League.

Será una gran oportunidad para los dirigidos por Carlo Ancelotti cuando enfrenten este sábado al Burnley por la Premier League como visitante en el estadio Turf Moor de Lancashire, donde buscará volver a culminar un partido sin recibir goles.

Precisamente, el equipo de James Rodríguez no saca su arco en ceros desde el pasado 16 de septiembre, día en el que vencieron 3-0 al Salford por la Capital One Cup, mientras que por la Premier League no lo hace desde la primera jornada, cuando venció al Tottenham 1-0.

A razón de ello, el Everton saldrá este sábado a cortar esa racha negativa ante el Burnley, el que es el equipo menos goleador de la premier con apenas 4 goles en 10 fechas, motivo por el que sería la mejor oportunidad para Carlo Ancelotti y sus dirigidos.

Los `Toffees’, en la presente temporada, han recibido 17 goles, siendo el equipo con la peor valla menos vencida dentro los primeros diez equipos del fútbol inglés en la tabla de posiciones, algo que preocupa al técnico italiano dentro de la confirmación de la zaga central, donde pertenece el también colombiano, Yerri Mina, quien no pasa por su mejor momento.

El compromiso entre Burnley ante Everton se disputará este sábado 5 de diciembre a partir de las 7:30 a.m. (hora colombiana) y se espera que el 10 colombiano sea de la partida y pueda romper esta estadística negativa con su equipo.

Everton ocupa la octava casilla con 16 unidades mientras que Burnley es penúltimo con apenas 5 puntos disputadas 10 jornadas.