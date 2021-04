Escándalo mundial ha causado la creación de la Superliga europea, la cual es liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y que en las ultimas horas ha visto como pierde fuerza la idea.

Horas agitadas en Europa a causa del fútbol y la creación de la Superliga por parte de los equipos más grandes del mundo. Sin embargo, este impulso ha perdido fuerza en las últimas horas y varios clubes se bajarán de dicha competición.

Uno de los equipos que emitió un comunicado oficial en contra de esta idea fue el Everton FC, equipo donde militan Yerry Mina y James Rodríguez. Horas más tarde, el 10 de la Selección Colombia, a través de su canal de Twitch, también se refirió sobre el mismo tema, el cual rechazó.

“No estoy de acuerdo, en absoluto; se le quita el picante al fútbol y los clubes como que están ganando solos. No estoy de acuerdo, no he leído mucho sobre el tema. Pero por ahí leí a un jugador que uno sueña con jugar Champions o Mundial, no una Superliga. No sé porque lo hacen estos clubes, pero no estoy de acuerdo en que estos clubes hagan algo diferente a lo que hay”.

Por ahora, la creación de Superliga está en veremos, pues ante la obstáculos que ha puesto la UEFA, FIFA y varios hinchas de algunos clubes que están adentro, la mayoría de equipos ponen en duda segur con esta idea que es liderada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.