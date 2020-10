James Rodríguez: ¿Quién le ganó como Mejor del Mes en la Premier League?

Dominic Calvert-Lewin derrotó a James Rodríguez en la elección al Mejor Jugador del Mes en la Premier League.

Aunque el 10 de la Selección Colombia tuvo un arranque de temporada espectacular, eso no le alcanzó para ganar las votaciones. El vencedor en este caso fue su compañero de equipo, quien marcó 6 goles en los 4 primeros juegos, convirtiéndose en uno de los goleadores del torneo.

Los Toffees no recibían ese galardón para uno de sus futbolistas desde 2017, cuando el belga Romelu Lukaku lo logró. Hoy por hoy vuelven a estar en la gloria gracias al grupo competitivo que armaron, con refuerzos como James Rodríguez, Allan Marques y Abdoulaye Doucouré.

Adicionalmente, Carlo Ancelotti fue premiado como el mejor entrenador del fútbol inglés durante el último mes debido a su acertada elección en los refuerzos y planteamientos de compromisos, consiguiendo 12 puntos de 12 posibles.

No es la primera vez que el DT italiano logra esa distinción. Con esta ya son 5 las oportunidades en que lo consigue. Las cuatro anteriores fueron en su tiempo dirigiendo a Chelsea (2009-11).

“Estoy encantado con el premio. Es un gran logro. Quiero compartirlo con mi equipo y mis jugadores. Hemos empezado muy bien la temporada y espero continuar de este modo y ganarlo más veces”, expresó el mandamás.

A continuación, los tweets del Everton FC anunciando el reconocimiento para Carlo Ancelotti y el que Dominic Calvert-Lewin le ganó a James Rodríguez:

Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…

Congratulations, @MrAncelotti 🥳

The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September

— Premier League (@premierleague) October 9, 2020