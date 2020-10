Octubre futbolero: prográmese con estos 6 partidos de la élite mundial

El mes de octubre tiene una programación absolutamente futbolera con partidos de la élite mundial del fútbol. A continuación, la lista:

Everton FC vs. Liverpool FC

Sera el primer clásico inglés para James Rodríguez. El Everton recibirá en casa a su rival de patio, Liverpool FC. El local vive un gran momento, liderando la Premier League con números perfectos: cuatro partidos disputados con triunfo en todos, lo que suma doce puntos. Por su lado, los Reds son quintos, con nueve unidades, producto de tres victorias y un empate.

Día: sábado 17 de octubre.

Hora: 6:30 a.m. hora colombiana.

Torneo: Premier League.

Estadio: Goodison Park.

Inter de Milán vs. AC Milan

El COVID-19 pareciera ser el protagonista del derbi italiano. Durante las últimas semanas ambos clubes han luchado con el virus entre los integrantes de sus planteles. Alessandro Bastoni, Milan Škriniar, Roberto Gagliardini y Radja Nainggolan dieron positivo en el cuadro Nerazzurri. Por el lado del Diavoli, los casos de Léo Duarte y de Zlatan Ibrahimovic eran la preocupación, pero el sueco anunció recientemente que su prueba salió negativa y terminó su cuarentena para entrar en modo clásico.

En el campeonato, Milan es segundo con nueve puntos de nueve posibles y el Inter es quinto, con siete, después de ganar un juego y empatar otro.

Día: sábado 17 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. hora colombiana.

Torneo: Serie A.

Estadio: San Siro.

Paris Saint-Germain vs. Manchester United FC

La Champions League regresa con partidazos. El primero de ellos es el choque en el que el PSG recibe en casa al Manchester United, que estrena refuerzo. Édinson Cavani cumplió justo con la cuarentena estricta en Inglaterra y estará listo para el viaje a Francia, donde espera debutar.

Por el lado del local hay preocupaciones, puesto que en la segunda fecha de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Marquinhos salió lesionado en el duelo en el que Brasil derrotó por 2-4 a Perú en Lima. Si no alcanza a recuperarse, el defensa del cuadro parisino sería una baja de consideración, teniendo en cuenta que allí no ficharon a nadie en esa posición, tras la salida de Thiago Silva.

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Torneo: Champions League. Fase de grupos.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Bayern Múnich vs. Atlético de Madrid

Aunque en la Bundesliga se había autorizado la presencia de público en los estadios, el Bayern Múnich no había tomado aún la opción, y ahora no podrá hacerlo tampoco en Champions League, porque con el aumento de casos por COVID-19, el gobierno alemán volvió a imponer los juegos a puerta cerrada. Así que el compromiso en el que recibirán al Atlético de Madrid no tendrá hinchas.

Día: miércoles 21 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Torneo: Champions League. Fase de grupos.

Estadio: Allianz Arena.

FC Barcelona vs. Real Madrid

Los dirigidos por Ronald Koeman continúan en la senda del renacimiento y necesitan ganar el clásico para respirar. Los de Zinedine Zidane lideran la LaLiga con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. Mientras que los catalanes están en el quinto lugar con siete unidades, después de ganar dos e igualar uno.

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 9:00 a.m.

Torneo: LaLiga.

Estadio: Camp Nou.

Juventus vs. FC Barcelona

La atención está puesta en la reciente noticia del positivo de Cristiano Ronaldo por coronavirus. El portugués podría perderse el duelo ante los Azulgranas y no se daría el esperado reencuentro entre él y Lionel Messi. En Italia hay medida obligatoria de al menos 10 días de aislamiento para las personas diagnosticadas con la enfermedad, por lo que su presencia en el duelo copero es casi imposible. Se mantendrá la expectativa hasta última hora.

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 3:00 p.m.

Torneo: Champions League.

Estadio: Juventus Stadium.