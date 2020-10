Isco ‘raja’ de Zidane a sus espaldas por la falta de minutos

El volante del Real Madrid dejó ver su inconformismo por el papel que ocupa en el plantel y criticó la forma en la que Zidane le da minutos.

Luego de la victoria del Real Madrid en El Clásico ante el FC Barcelona como visitantes, las cosas vuelven a la normalidad en el club de la capital española. No están las cosas bien en el plantel de Zinedine Zidane en esta temporada y las declaraciones de Isco sobre su relación con el técnico francés así lo demuestran, principalmente porque todo lo que dijo fue a sus espaldas.

El programa español ‘El Partidazo de Movistar’, es reconocido por captar imágenes de los jugadores por fuera del campo de juego y en esta ocasión, descubrieron una conversación de Isco con sus compañeros de equipo donde hablaba de la manera en la que Zinedine Zidane maneja las sustituciones en el equipo, dejando ver que no está muy conforme.

“Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50’ o en el 60’ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, dijo el volante español, quien desató la risa de Marcelo mientras Luka Modric y Luka Jovic solo prestaban atención. En cuestión de minutos, la conversación se viralizó y los seguidores del Real Madrid cargaron con todo al jugador que no está en el mejor momento de su carrera.

No es la primera vez que pasa con Isco

En repetidas ocasiones, el jugador malageño ha dado declaraciones a medios de comunicación donde pide más minutos. Hace un par de años, después de marcar un triplete con la Selección de España ante Argentina, dijo en sus declaraciones post-partido que en el equipo nacional sí contaba con la confianza del DT. “Aquí tengo la confianza del míster. Me lo demuestra con minutos, con partidos“, lanzándole también la ‘pulla’ a Zidane.