Isco estaría buscando llegar al Everton junto a James

Crédito: GETTY + OneFootball

De acuerdo al medio británico Mirror, Isco quiere ser dirigido nuevamente por Carlos Ancelotti en el Everton, donde ahora brilla James Rodríguez.

Este sábado, el diario Mirror realizó una publicación que ya tuvo repercusión por todo el mundo, pues habrían revelado que el volante Francisco Alarcón, conocido como ‘Isco‘, desea unirse al Everton el próximo mercado de fichajes para estar de nuevo bajo las ordenes del técnico Carlo Ancelotti, quien lo fichó para el Real Madrid en 2013.

“La estrella del Real Madrid, Isco, está ansioso por vincularse con el antiguo entrenador Carlo Ancelotti y su ex compañero de equipo James Rodríguez en el Everton”, dice el medio inglés, resaltando que el español siente que ha perdido protagonismo en el cuadro de Chamartín.

Además, en Madrid tampoco estarían muy contentos con su rendimiento, por lo que tendrían pensado ponerlo como transferible para el mercado de invierno. “El Real Madrid tiene pensado mandarlo cedido hasta final de temporada con una obligación del equipo que le lleve a ficharle el próximo verano”.

Resaltando que tendría fijada una cláusula en su contrato que incluya opción de compra obligatoria. “Se les dirá a las partes interesadas que tienen que cubrir su salario completo durante el período del préstamo y que luego costará alrededor de £18 millones más variantes”.

No es la primera vez que Isco suena para ir al fútbol inglés, pues cuando estaba en su mejor momento, Pep Guardiola quiso llevarlo al Mánchester City, pero en Madrid siempre rechazaron las ofertas y en 2017, renovaron su contrato hasta el 2022 con una cláusula de rescisión del 700 millones de euros. Ahora, parece que no dejarían que llegue al final de su tiempo contractual y la idea es que no se vaya gratis.