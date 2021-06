Inglaterra y el curioso “premio” por ganar su grupo en la Eurocopa

La Selección de Inglaterra avanzó a octavos de final de manera invicta y ganándole a República Checa (1-0) con gol de Raheem Sterling. Ganó el grupo y ahora en la siguiente fase tendrá que enfrentar a Alemania, Francia o Portugal (el que termine segundo). ¡Tremendo!

El grupo terminó con Inglaterra siendo el líder. Sumó 7 puntos. Detrás quedó Croacia, clasificada como segunda, tras vencer a Escocia (3-1). Y el tercer lugar quedó para República Checa, que clasificará como uno de los mejores terceros, también con 4 puntos. Los escoceses son los únicos eliminados de la zona.

Inglaterra ganó su partido con un solitario tanto de Raheem Sterling a los 12 minutos (asistencia de Kack Grealish). Con eso bastó. El elenco que dirige Gareth Southgate supo mantener la diferencia para terminar primera e invicta en el grupo; al mismo tiempo, Croacia ganó su compromiso con anotaciones de Vlasic, Perisic y Modric. Superaron 3-1 a Escocia.

Con esos resultados, ahora Inglaterra jugará en octavos de final contra el segundo del grupo F (Francia o Alemania, lo más probable). ¡Partidazo!

Job done! ✅

The #ThreeLions finish top of Group D and go into the knockout stages of #EURO2020. pic.twitter.com/o1fDIlIYy3

— England (@England) June 22, 2021