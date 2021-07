¡Inglaterra es el otro finalista de la Eurocopa!

Jugando la prórroga y con un penalti polémico a los 104 minutos, Inglaterra venció a Dinamarca (2-1) con goles de Simon Kjaer en contra y Harry Kane. Así se clasificó a la final de la Eurocopa. Enfrentará a Italia en Wembley en busca de un título luego de más de 50 años.

La semifinal que se jugó en Wembley tuvo su primer gol a los 30 minutos. Lo anotó Dinamarca, equipo que es la gran sorpresa del certamen. Llegó al gol a través de Mikkel Damsgaard con un impresionante remate de tiro libre. Fue, además, el primer gol recibido por Inglaterra en el certamen. De gran factura y en qué momento. Eso dificultó los planes de los locales, que habían afrontado partidos sin recibir anotaciones ante Croacia, Alemania y Ucrania, nada menos.

El susto por el gol de Dinamarca pasó con el empate que llegó 9 minutos después. Este fue un tanto en contra de Simon Kjaer tras un desborde de Buyako Saka que terminó con asistencia para Raheem Sterling. Antes de que el balón llegara a él, el zaguero danés se lanzó y terminó enviándolo al fondo del arco. Ese 1-1 se mantuvo hasta el final de los 90 minutos. Por ende hubo prórroga y en ella fue Inglaterra el que hizo la diferencia.

Sobre el final de los primeros 15 y con polémica, tuvo un penalti a favor por aparente falta sobre Sterling. ¿Hubo? La acción fue revisada en el VAR y se determinó que sí. Al cobro fue Harry Kane. El arquero Kasper Schmeichel atajó el balón y en el rebote se dio el tanto del inglés con el que se sentenció la llave. La final entre Inglaterra e Italia se jugará el próximo domingo 11 de julio a las 2:00 p.m. (hora en Colombia) en Wembley (Londres).

Another angle – no contact. Should have been overturned. pic.twitter.com/bEEBj0sxBt

— Don Moynihan (@donmoyn) July 7, 2021