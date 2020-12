Ibrahimovic: “Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan”

Zlatan Ibrahimovic tiene 39 años y continúa activo en el fútbol, siendo aún figura de la élite internacional. Fiel a su estilo, el sueco dijo que lo hace por gusto y no por necesidad y que cada vez está mejor en sus condiciones físicas. Además, se consideró indomable comparándose con el rey de la selva.

“Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago. En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor”, expresó durante una entrevista que le hizo UEFA.com.

Al futbolista lo indagaron por el final de su carrera deportiva, puesto que en su posición de delantero no es muy común que compitan hasta esa edad. “No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan ‘hey, estás lento’ y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideres un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás, porque entonces me motivo más”, sentenció.

Después le preguntaron sobre una situación hipotética en la que compartiera de nuevo equipo con Lionel Messi y tuvieran un penal a favor, ¿quién lo cobraría? “Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quién tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro”, explicó.

Finalmente, con su irreverencia de siempre se comparó con un personaje cinematográfico. “Destruiría a King Kong. Cien por cien. Lo destruiría”, exclamó. Luego, lo pusieron a elegir entre la domada de un animal y él, a lo que respondió: “Zlatan, cien por cien. Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente”.

Hoy por hoy Zlatan Ibrahimovic integra el plantel del AC Milan, pero se perdió los últimos siete partidos: cuatro en Serie A y tres en Europa League, debido a una lesión en el muslo.