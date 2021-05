Hinchas de River Plate explotaron contra Jorge Carrascal tras el Superclásico

Boca Juniors derrotó a River Plate en la tanda de penales de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional de Argentina. El Millonario tuvo que disputar el Superclásico colmado de bajas sensibles, debido a un brote y contagio masivo por COVID-19.

Por ese motivo, Jorge Carrascal regresó a la titular del elenco dirigido por Marcelo Gallardo, quien ha querido entregarle varias oportunidades al futbolista colombiano, pero nuevamente no recibió respuesta. El volante no tuvo un buen partido y por el contrario, decepcionó.

Tanto así que los aficionados del cuadro de la Banda Cruzada se hicieron sentir en las redes sociales con algunos mensajes en contra del jugador. Cabe recordar que hace alguno días la prensa argentina ya había arremetido con críticas hacia él, por la falta de determinación ante las chances que le dio el Muñeco.

Sáquenle la 10 a Carrascal. Hoy era el partido para que demuestre de una vez por qué se la dieron y que juegue por él, por nosotros y por los que no pudieron estar. Pero otra vez jugó en puntitas de pie. Sáquenle la 10 y que quede vacante hasta que vuelva el Pity Martínez.

— La ponzioneta (@Ponzioneta) May 16, 2021

Y basta de Carrascal, en serio. Entró un chico de la Reserva y en diez segundos demostró más que el 10 de River. No sabe dónde está, no sabe la camiseta que tiene puesta. No la merece.

— Facundo Brignolo (@FacundoBrignolo) May 16, 2021