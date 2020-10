¿Habló de James? Reacción de Jürgen Klopp tras el 2- 2 del derbi

Jürgen Klopp destacó en su conferencia de prensa lo sorprendido que quedó por la decisión del VAR, que favoreció al Everton.

El entrenador del Liverpool, a su estilo, no ocultó la desazón de esa acción, a la postre definitiva porque por tal determinación del VAR el derbi entre Everton y Liverpool finalizó empatado a dos goles.

“Soy un verdadero fan del VAR. Frente al Aston Villa (la temporada pasada) la axila estaba fuera de juego. Ahora, no hay axilas en fuera de juego. Todo el mundo me dice que no estaba en fuera de juego, pero no levanta mi estado de ánimo”, afirmó el entrenador acerca de lo sucedido con esa determinación de la ayuda tecnológica presente en toda la competición inglesa.

+ Por decir que James “tuvo flojo partido” lo regañaron en Twitter

+ James Rodríguez, el mejor jugador del Everton

+ James Rodríguez hoy: Así le fue contra el Liverpool

El entrenador del Liverpool, quien en su momento analizó de buena forma el trabajo hecho por el Everton, dijo que en el partido siente que su equipo jugó a un gran nivel: “el mejor derbi fuera de casa que jugamos desde que estoy en el Liverpool”, afirmó.

Destacó las bondades de su rival, ya que pudo hacer uso de elementos en os cuales es muy fuerte, como los balones cruzados, la fortaleza en el juego aéreo.

Consecuencia de la igualdad 2 – 2 entre el Liverpool y Everton, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti conserva la primera posición de la Premier League, con un total de 13 puntos. Liverpool lo escolta con 10 unidades.

Posiciones de la Premier League