Guimaraes, las quejas por el arbitraje y el “Atlético Nacional está totalmente vivo”

El DT de Atlético Nacional habló fuerte luego del 0-2 ante Argentinos Juniors en Paraguay. Para él, el resultado tuvo mucho que ver con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Así lo explicó Alexandre Guimaraes.

“Creo que el partido como tal fue un equilibrio de fuerzas y cuando eso pasa como pasó hasta que estuvimos con once jugadores, entonces el partido lo condiciona uno. Acá lo condicionó tremendamente las decisiones del árbitro. Después ya es el tener que remar en contra y ahí si es otro cuento (…). Hay dos faltas en el área, muy evidentes, pero no se da el pito”, fue lo primero que dijo el brasilero sobre el resultado.

La queja principalmente apunta a la expulsión de Emmanuel Olivera que se dio a 20 minutos del final. Eso es lo que el entrenador considera como un desequilibrio y una condición trascendental en el desarrollo de un partido que para ese momento ya estaba 0-1.

“Después hay otra situación donde hay una doble falta del jugador contrario. El árbitro no saca la segunda amarilla… El partido como tal lo condiciona totalmente las decisiones arbitrales. Se descompone a partir de la expulsión de nosotros. Ahí sí el rival logra un control del partido”, subrayó.

“Argentinos Juniors en el primer tiempo tuvo la situación. Rebota aquí y allá y le quedan a ellos, y terminando tienen otra de una buena pared. Nosotros tuvimos más opciones y después ya estuvimos en inferioridad numérica. Tuvimos que correr diferente porque debimos ir por el marcador”, agregó sobre esa situación puntual que se dio con Olivera.

Con la caída y el triunfo de Universidad Católica sobre el Club Nacional, la pelea por los cupos en octavos de final sigue cerrada. El cuadro verdolaga está segundo. Por ende Alexandre Guimaraes confía en lo que el equipo puede lograr para obtener uno de esos lugares que lo llevarían a la siguiente fase.

“Nosotros ahora tenemos tres partidos. Vamos a ser de los pocos que jugaremos 5 de visita. Por las condiciones que se dieron hoy no pudimos conseguir los puntos. No te puedo hablar de casa porque no estábamos en casa. Eso no es fácil y aun así hoy nosotros estamos vivos en la clasificación. Tenemos un rival que ya se fue adelante, pero después la lucha contra los demás está abierta, tenemos tres partidos”, finalizó.