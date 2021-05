Gonzalo Bergessio y su reclamo a los jugadores de Atlético Nacional

Durante el sorteo de capitanes previo al inicio de Atlético Nacional vs. Nacional, Gonzalo Bergessio habló fuerte. El partido se pospuso una hora tras las dificultades que tuvo el cuadro uruguayo para ir al estadio.

En las horas previas al juego hubo manifestaciones en la entrada del hotel en el que estaban concentrados. Se reclamaba por la realización del partido. La petición era para que no se jugara y así se mantuvo hasta cerca del momento del compromiso. Por ende la determinación de la delegación uruguaya era no presentarse al sentir que no tenía garantías para el desplazamiento.

Al final las tuvo. Salió más tarde de lo habitual. El partido se reprogramó, ya con el plantel de Atlético Nacional en el estadio. El cuadro que hizo las veces de local en Pereira no tuvo dificultades del mismo estilo. Estuvo a tiempo en el escenario y hasta presentó la nómina con la que jugaría. Allí también estuvo la terna arbitral.

Una hora después de lo pactado, con todos los protagonistas en cancha, se dio el sorteo entre capitanes. Asistieron Sebastián Gómez y Gonzalo Bergessio para hablar con el árbitro Diego Haro y allí se dio una escena que trascendió. Fue relevante lo que pasó entre el juez y el atacante argentino.

Diego Haro dijo, entre otras cosas, “Lo primordial, que sea un gran partido de fútbol. Vívanlo ustedes. Dejemos de lado lo que haya sucedido”. La respuesta de Gonzalo Bergessio fue: “Sí, pero necesitábamos más empatía de parte de ellos (señalando al capitán de Atlético Nacional). Déjame hablar. Acá somos todos compañeros, somos todos jugadores de fútbol”. Fuerte.