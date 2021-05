Gol de Andrés Ricaurte en FC Dallas vs. Portland Timbers de la MLS 2021

FC Dallas recibió a Portland Timbers en partido de la fecha 3 de la MLS 2021 que tuvo cinco goles. Andrés Ricaurte contribuyó al triunfo 4-1 del conjunto de Texas con una anotación.

El campeón con el Deportivo Independiente Medellín de la Copa Colombia 2019 abrió el marcador para los dueños de casa al minuto 1.

Con el del sábado en el Toyota Stadium, el mediocampista antioqueño ajustó dos tantos oficiales con el equipo que orienta Luis González, al que llegó a reforzar para el 2020-II.

FC Dallas completó 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.

