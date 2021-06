Gigi Buffon y un regreso soñado al equipo que lo formó, el Parma

El guardameta italiano Gianluigi Buffon regresó al Parma a sus 43 años, equipo que lo formó como profesional y con el que debutó en 1995. El club lo presentó con una bienvenida de lujo, en la incluyeron un video con la camiseta de Superman. “Está de vuelta a donde pertenece. Ha vuelto a casa”, escribieron en las redes sociales.

El arquero había quedado libre después de decidir no firmar su continuidad con la Juventus FC y luego de algunas semanas en las que analizó la posibilidad de retirarse, aceptó la propuesta del conjunto que lo vio nacer como futbolista y en el que militó entre 1995 y 2001, consiguiendo un título de la Copa UEFA en 1999.

La consigna del golero de la Selección de Italia es devolver al cuadro parmesano a la Serie A. Que continúe en competencia, además, le permitiría disputar su sexto Mundial con el combinado absoluto de su país, batiendo un récord en el balompié mundial.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021