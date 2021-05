Gallardo, el porqué tapó Enzo Pérez y “esto no se ha vivido nunca, quedará marcado muy a fuego”

Marcelo Gallardo, el DT de River Plate, habló de manera muy emotiva luego del 2-1 sobre Santa Fe en un partido histórico. Su conferencia de prensa la usó para llenar de elogios al equipo que, sin suplentes y con Enzo Pérez en el arco, logró un triunfo histórico.

“No dimensiono todavía el lugar que ocupa este partido. No es la pregunta qué lugar ocupa, sino qué lugar estaría ocupando un momento como hoy en la historia de nuestro club, de River. No se ha vivido nunca una situación parecida a la de hoy. Quedará marcada y registrada muy a fuego”, empezó diciendo Marcelo Gallardo.

El DT tiene claro que “no era normal haber jugado en estas condiciones”. Se hizo. El equipo que sufrió la ausencia de 20 futbolistas por contagio de COVID-19 se presentó con lo justo y así ganó. Por eso resaltó “el corazón de los futbolistas que estuvieron en el campo, cómo se ayudaron, cómo jugaron por ellos y por un montón de gente que creía en ellos”. River logró el triunfo en un partido que consideró “muy adverso”.

Empezando porque lo logró con Enzo Pérez en el arco. ¿Por qué él? Así lo contó: “Éramos once futbolistas para completar y uno de ellos estaba tocado. Tenía una lesión que, si bien no era de gravedad, le impedía desempeñarse con una habitual normalidad. Entonces, la opción que teníamos para ocupar ese puesto era él”.

Y agregó: “La asumió con muchísima valentía. No era para nada fácil. No es fácil en un puesto que no conoce. Fue una decisión en conjunto. Yo necesitaba que él se sintiera con esa confianza, más allá de que después la responsabilidad iba a ser mía de que él pudiera asumir esa opción de ir al arco con esa valentía. No hubo opción de plan B. Siempre fue la primera opción. Íbamos a necesitar jugadores con piernas que pudieran sostener el partido. Él no iba a poder hacerlo en las condiciones que estaba y tomó la decisión de hacerse cargo de esa posibilidad de ir al arco. Por suerte salió todo bien”, añadió.

Finalmente, hablando de las ideas y de lo que se hizo para derrotar a Santa Fe, dijo: “El comportamiento del equipo jamás fue refugiarnos o hacer un planteo mezquino. Salimos a jugar con la decisión de un equipo que juega de la manera que juega (…). En la segunda mitad con mucha hidalguía pudimos defender el resultado y que la noche sea mágica”.