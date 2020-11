‘Gabigol’ y su intercambio de camisetas con Boca Juniors

Se cumple un año de la espectacular remontada de Flamengo ante River Plate en la final de la Copa Libertadores y en Boca Juniors lo recordaron.

El 23 de noviembre del 2019, River Plate estaba a unos minutos de conseguir su primer bicampeonato de Copa Libertadores, pero apareció el goleador de la competencia para dar vuelta a todo y darle un nuevo título a Flamengo. ‘Gabigol‘ anotó un doblete en menos de 5 minutos y se convirtió en el héroe de la jornada, incluso para los aficionados de Boca Juniors.

Un año después, en Boca han decidido homenajearlo de forma muy polémica, pues aprovecharon que lo tenían en Casa Amarilla y le regalaron una camiseta de Carlos Tévez al delantero de 24, quien a su vez devolvió el gesto y les regaló una camiseta suya.

Antes do treinamento no CT do @BocaJrsOficial, o Presidente Rodolfo Landim e @gabigol trocaram camisas com a diretoria do time argentino. #VamosFlamengo pic.twitter.com/92Q73x2SwI

— Flamengo (@Flamengo) November 23, 2020