Junior de Barranquilla venció 3-0 a Bolívar en el compromiso de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores y accedió a la fase de grupos.

Sin embargo, el conjunto barranquillero sufrió más de la cuenta y ya en los últimos minutos pudo liquidar al rival boliviano que se quedó con 10 hombres y siguió creando peligro. Sobre la forma en como clasificó el Tiburón, fue crítico Iván René Valenciano, exjugador del equipo y ahora analista deportivo en ESPN.

“Da un poco de tristeza, malestar, rabia, sufrir de la manera como se sufrió hoy contra un rival que se creía inferior como el Bolívar y hasta los últimos minutos que el rival se quedó con diez hombres fue que Junior pudo liquidar la serie y me parece que sigue dejando muchas dudas. Hoy estoy muy cerca de pensar que no es un tema de entrenador sino que es un tema más de jugadores porque pienso que Junior no mostró la actitud ni la posibilidad de ser superior; pareciera que estuviera jugando en La Paz.”

“Es un problema desde el colectivo, no discuto el resultado. Discuto cómo juega el equipo, cómo funciona. Estamos hablando de la fecha 18 de la liga colombiana. Junior no suma 45′ minutos jugando bien la fútbol. Junior no juega a nada, no tengo nada en contra de Amaranto, simplemente digo algo que junior no ha mostrado en las 18 fecha que tiene. No ha podido Amaranto”.

Asimismo, el ahora comentarista deportivo indicó que Junior, con este nivel, quedará cuarto en el grupo de la Libertadores que comparte con Santa Fe, River Plate y Fluminense.

En video, la crítica de Iván René Valenciano en contra del Junior