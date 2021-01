Fue a entrenar con la camiseta del rival para forzar su venta

El jugador camerunés Didier Lamkel Zé protagonizó una protesta bastante particular. Es integrante del Royal Antwerp, de Bélgica y está cansado de no ser tenido en cuenta ni entre los convocados, por lo que después de un interés del Panathinaikos, de Grecia, por comprarlo y la negación de su equipo a venderlo, se puso la camiseta del rival y se presentó en la práctica con ella puesta.

Cuando los empleados de seguridad del recinto deportivo lo vieron con la casaca del Anderlecht, le cerraron la puerta y le impidieron la entrada. Pero el futbolista no se rindió e intentó entrar a la fuerza, con empujones y golpes. Todo eso quedó registrado en fotografías que fueron captadas por un paparazzi.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8

— COPA90 (@Copa90) January 6, 2021