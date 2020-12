Freddy Hinestroza: la queja al VAR y el “no considero fracaso” la eliminación de Junior

Uno de los titulares de Junior en el triunfo sobre Coquimbo Unido en Chile, habló del orgullo que tiene por este plantel rojiblanco que estuvo peleando en varios frentes hasta esta altura del año.

Así que lo primero que dijo en rueda de prensa fue: “Por mi mente solo pasa orgullo. Debemos sentirnos orgulloso de mis compañeros porque a pesar de la adversidad del COVID-19, el equipo vino, puso la cara con 12 jugadores y ganamos el partido. No pasamos pero me siento orgulloso de mis compañeros”.

+ DT encargado de Junior: molestia con el VAR y respuesta sobre el COVID-19 en el equipo

+ ¿Le buscan reemplazo a Amaranto Perea en el Junior?

+ Miguel Borja y su récord, lo mejor de Junior en la Copa Sudamericana

Freddy Hinestroza, habitualmente mediocampista y en Chile jugando como defensor por urgencia, siguió hablando de sus sensaciones de lo sucedido en la eliminación de Junior de la Copa Sudamericana. “No considero que esto sea fracaso. Creo que es fracaso cuando tienes jugadores y no juegas a nada. Lo entregamos todo, hicimos un buen fútbol y me voy orgulloso con eso”.

Él, futbolista con experiencias en España y México, mantuvo su diálogo con la prensa en ese tono de orgullo y se quejó de lo que pasó con el VAR. “No entiendo cómo tantas cámaras se pueden equivocar. Cuando el árbitro tiene la ayuda del VAR creo que es imposible equivocarse. Hay árbitros soberbios, que con el hecho de no querer pitar y sentirse ellos los que mandan, prefieren equivocarse”.

En este caso, hubo un par de acciones en las que intervino. Hubo un penalti a favor de Junior y revisión en otro que no se sancionó. “Creo que si el VAR para y avisa es porque algo vieron. Hay 30 cámaras que no se pueden equivocar. Hoy el árbitro tomó la decisión errada. Ese defensa no tenía por qué sacar la mano. Es un penal que no nos pitó y duele”, aseguró sobre la segunda de las acciones.

Así que Junior ganó por 0-1 pero el resultado fue insuficiente. No hubo clasificación a la semifinal. La temporada terminó con dos eliminaciones en 4 días. “Creo que hicimos una buena participación. Tres torneos y juegos cada dos días, estoy orgulloso, ahora vamos a descansar”, cerró.