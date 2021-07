Florida Cup anunció el otro equipo que participará a última hora: llega desde México

Después de que se retiraran Arsenal e Inter de Milán por casos de COVID-19 de la Florida Cup, la organización invitó a Atlético Nacional y ahora, este viernes, anunció que el cuarto equipo que participará será Pumas, de México. Los otros dos son los que están firmes desde el principio: Millonarios FC y Everton FC, los cuales ya se encuentran en Orlando.

El conjunto Felino se medirá el próximo miércoles a los Toffees de James Rodríguez, quien parece que será titular según indican los entrenamientos dirigidos por Rafa Benítez. El cuadro inglés celebró su nuevo rival: “¡Que gran noticia, nos vemos pronto!”, escribió la cuenta de Twitter oficial del club.

El elenco Embajador será entonces el encargado de darle inicio al torneo, con el duelo ante los ingleses este domingo a las 5:00 de la tarde. Tres día después, los mexicanos se enfrentarán a los británicos, en el mismo horario y el Rey de Copas chocará con su rival de clásico colombiano, a las 7:45 p.m.

