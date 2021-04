En las últimas horas se conoció que la Superliga europea, que lideraba Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no prosperó tras la renuncia de varios equipos.

Luego de conocerse la salida del ‘Big Six’ de Inglaterra, Atlético de Madrid y el Milán, Florentino Pérez, el presidente también de la Superliga, dio la cara y contó las razones de la creación y por qué se retiraron los equipos.

“Estoy triste. Llevamos trabajando tres años. LaLiga es intocable, donde hay que sacar algo de dinero es entresemana. El formato de Champions está obsoleto y solo tiene interés en cuartos de final. La pasada temporada se han perdido 650 millones y este formato no funciona. Se nos ocurrió un formato donde jueguen los equipos más importantes de Europa empezando a principios de temporada. Se puede sacar más dinero donde no pierdan los grandes siendo solidarios con los demás… (Superliga) Llevamos muchos años trabajando sobre este proyecto y quizás no hemos sabido explicarlo bien”, dijo.

Y agregó que “todos tenemos la obligación de dialogar y el presidente de la UEFA no lo ha hecho bien. Transmitimos una imagen de lo que es el fútbol. Yo no me he metido con nadie y llevo 20 años. El fútbol es un deporte de valores. Esto hace 30 años era normal y ahora tenemos todos que dar ejemplo. Quiero un presidente educado, que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, que no se pongan zancadillas. Esa manera de insultar a un presidente centenario. Tendría que dar ejemplo”.

“Seguimos todos. Nadie ha pagado una penalización. No se precipita la salida de este proyecto. Había un club que no tenía mucho interés pero ha firmado un contrato vinculante. No es un movimiento asambleario. Hemos hecho un trabajo diciendo que saldremos lo antes que se pueda. Los aficionados del Real Madrid no son tontos. Si les dices que entresemana jugaremos con los grandes equipos seguro que lo preferirán”, siguió.

Finalizó su intervención contando la razón por la que los otros equipos no siguieron en la Superliga. “ Los doce firmamos un contrato vinculante. Podríamos dar acomodo a otros equipos. Se van porque la UEFA hace un espectáculo. Igual no lo hemos explicado pero no nos han dado oportunidad. No puede ser que los de arriba perdamos dinero y que los demás lo ganen”.