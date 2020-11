Fabián Vargas, su llanto por Maradona y el gran tesoro que le dejó Diego

Diego Maradona y Fabián Vargas coinciden en que a lo largo de sus carreras lucieron la camiseta 10 de Boca Juniors. Se conocieron personalmente y por eso el gran dolor del colombiano al conocer la muerte de uno de sus ídolos.

El dolor lo hizo evidente en su intervención en ESPN Nexo en la que apareció vistiendo la camiseta de Boca Juniors con el dorsal 10 que supo tener durante una parte de su carrera.

▶: Por esto Diego Maradona es leyenda mundial. ¡Todos los títulos que ganó!

▶: El día en que Diego Maradona se entrevistó y habló de lo que se diría en su funeral

▶: El dolor de José Pékerman por la muerte de Diego Maradona

“Un día muy triste. Para mi Diego Maradona fue ese jugador que me hizo enamorar del fútbol, que me hizo soñar con ser futbolista algún día. Compartí muchas cosas con él. Tuve la posibilidad de darle las gracias por tantas alegrías y genialidades. Me quedo con esos bonitos recuerdos de cómo me trató a mí y a mi familia, de cómo amaba a los colombianos y del legado que dejó en la cancha, que será guardado por siempre en la memoria de todos”.

Fabián Vargas tuvo la 10 de Boca Juniors en su segunda etapa en el club (2007-09). Fue un momento muy especial en su carrera. ¡Logró algo que Diego Maradona había hecho! No muchos futbolistas tienen tal privilegio que el hombre de la Selección Colombia tuvo. Y en ese instante vivió uno de los momentos que hoy recuerda con dolor.

“Fue como que un regalo de él cuando me dieron este número en Boca. Me llamó a su palco y casi que me hizo la entrega oficial. Me dijo que tenía toda la capacidad para llevarla. Que lo hiciera con orgullo, con honor y que podía jugar mal 90 minutos, pero que con un pase gol al minuto 90 cumplía la labor. Para mí es un sueño de pibe. Soñaba con ser profesional y que uno de los más grandes me diera esa camisa para mí es algo único. La guardo desde ese día como uno de mis más grandes tesoros”, contó Fabián Vargas luciendo la prenda.

Lo otro que dijo Fabián Vargas sobre Diego Maradona fue: “Tengo varios recuerdos. De los primeros que me llegan es una vez que pude compartir con él en un entrenamiento. Estábamos en Holanda haciendo una pretemporada. Él se metió al picadito con nosotros. Fue maravilloso compartir esa magia que tenía, esa energía, hoy llevo esta camisa porque para mí es muy importante”.

Lo que dijo Fabián Vargas sobre Diego Maradona

#Fabián Vargas recordó cuando Diego #Maradona le entregó la '10'. "La guardo desde ese día como uno de mis más grandes tesoros" pic.twitter.com/OU3dau89tN — ESPN Nexo (@NexoESPNco) November 25, 2020

La Bombonera despide a Maradona