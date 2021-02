Ex Deportivo Cali: Palavecino, su presentación en River y el dorsal que tendrá

Agustín Palavecino hizo parte de la reciente rueda de prensa en la que River Plate presentó a sus contrataciones. El exjugador de Deportivo Cali estuvo al lado del DT Marcelo Gallardo, el presidente Rodofo D’Onofrio y los futbolistas Héctor David Martínez, Jonatan Maidana, José Paradela, Álex Vigo y Agustín Fontana.

Allí se conoció que dorsales tendrá cada uno de ellos. En el caso de Agustín Palavecino, se quedó con el número 8 que hasta el año anterior tuvo Jorge Carrascal y que recientemente también usó Juan Fernando Quintero. Otros de los históricos que lo han tenido son Carlos Sánchez, Eduardo Coudet, Lucho González, Fernando Belluschi y Héctor Enrique.

▶: Fay Martínez explicó la promesa por los goles de Marco Pérez en Deportivo Cali

▶: ¡Llegaron los goles de Marco Pérez con Deportivo Cali!

▶: Dato para la ilusión verdiblanca: ¿Qué pasó la última vez que Deportivo Cali ganó 4 juegos consecutivos de visitante?

Ahora es el turno de Agustín Palavecino, que debutará en la Primera División del fútbol argentino luego de 2 años en Deportivo Cali. Salió rumbo a su nuevo reto, ya empezó entrenamientos y ahora empezó a hablarle a la prensa.

“Intento no ser tan ansioso. Sí estoy muy contento y feliz, esperando con tranquilidad el momento que me toque para aportarle mi granito de arena al equipo; me emocionó mucho la forma en que me recibieron. Intento mejorar todos los días al lado de estas bestias que tengo de compañeros; en el fútbol colombiano el ritmo es más lento. Intento acoplarme en los entrenamientos al ritmo que hay acá. Se nota el cambio”.

La presentación de Agustín Palavecino en River Plate