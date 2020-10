Polémicas declaraciones de jugador de Liverpool tras el derbi con Everton

El clásico entre Everton y Liverpool FC, además del empate por 2-2, terminó con una polémica. Un gol anulado al cuadro de Anfield dejó bien incómodos a sus integrantes.

“A veces tuercen las líneas para que haya fuera de juego”, dijo Jordan Henderson, el autor de la anotación que no validaron, por supuesta posición adelantada de Sadio Mané.

El técnico Jürgen Klopp también se refirió al tema con algo de indignación: “En la foto que he visto no es fuera de juego, quizás alguien me lo puede explicar”, expresó.

Y continuó: “En el vestuario con el ordenador hemos visto la jugada y no lo entendemos. Soy un gran defensor del VAR pero la axila no está en fuera de juego. Aunque todo el mundo me dice que no es fuera de juego, eso no mejora mi estado de ánimo. No ha sido nuestro día”.

Con la igualdad, Everton FC mantuvo su invicto y liderato, ajustando 13 puntos. Mientras que Liverpool llegó a 10 unidades.

La polémica con el VAR en el derbi de Merseyside

Everton ya lamentaba perder el invicto, en casa y contra su rival de toda la vida. Liverpool era fiesta, gloria y júbilo. Jordan Henderson pasó de la satisfacción a la bronca. La impotencia de ver cómo le arrebataron un gol en el clásico, nada menos que el de la victoria.

En esas lides, lo que se supone debe ayudar, confunde. El VAR vio un fuera de lugar donde el rabillo del ojo no percibe alguna intromisión ilegal por parte del jugador al servicio del Liverpool. Las imágenes dejan poco margen para el análisis.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21